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Россияне ночью снова атаковали Украину: силы ПВО уничтожили шесть ракет и столько же БПЛА

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Очередной террор московских оккупантов

Россияне ночью снова атаковали Украину: силы ПВО уничтожили шесть ракет и столько же БПЛА

Zelenskiy Official

Новина українською

В ночь с 16 на 17 сентября россияне с воздуха атаковали Украину. В общей сложности они выпустили 10 крылатых ракет и шесть ударных БПЛА.

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Воздушные Силы ВСУ сообщают, что ПВО удалось уничтожить все “Шахеды”, а также шесть ракет.

“Основное направление удара – юг Одесской области.

Всего было зафиксировано 16 средств воздушного приступа. Уничтожено – 12.

Зафиксировано попадание вражеских ракет по территории гражданского аграрного предприятия в Одесской области, работает ГСЧС, о последствиях сообщат местные военные администрации”, - говорится в отчете.

Россияне ночью снова атаковали Украину: силы ПВО уничтожили шесть ракет и столько же БПЛА - изображение 1
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