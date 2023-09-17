Россияне ночью снова атаковали Украину: силы ПВО уничтожили шесть ракет и столько же БПЛА
Очередной террор московских оккупантов
Zelenskiy Official
В ночь с 16 на 17 сентября россияне с воздуха атаковали Украину. В общей сложности они выпустили 10 крылатых ракет и шесть ударных БПЛА.
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Воздушные Силы ВСУ сообщают, что ПВО удалось уничтожить все “Шахеды”, а также шесть ракет.
“Основное направление удара – юг Одесской области.
Всего было зафиксировано 16 средств воздушного приступа. Уничтожено – 12.
Зафиксировано попадание вражеских ракет по территории гражданского аграрного предприятия в Одесской области, работает ГСЧС, о последствиях сообщат местные военные администрации”, - говорится в отчете.
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Источник:Повітряні Сили ЗСУ
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