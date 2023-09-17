Россия готовится к украинскому наступлению на Токмак, - британская разведка
Оккупанты возводят дополнительные укрепления
Генштаб ЗСУ
Российские войска укрепляют оборону стратегически важного города Токмака Запорожской области. Об этом говорится в воскресном возведении британской разведки.
Отмечается, что вокруг Токмака, расположенного примерно в 16 километрах от нынешней линии фронта, российские силы устанавливают дополнительные блокпосты и противотанковые укрепления, а также роют новые окопы в районе, который содержит 58-я общевойсковая армия РФ.
"Токмак готовятся сделать стержнем второй главной линии обороны России", – считает британская разведка.
После освобождения ВСУ села Роботино на Запорожье Токмак стал ближе к линии боевых действий - сейчас от города до фронта около 30 километров.
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