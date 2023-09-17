Сегодня – девятая годовщина смерти Андрея Гусина
Бывший футболист ушел из жизни в возрасте 41-го года
Фото - ФК Динамо / Автор невідомий
17 сентября – день памяти бывшего игрока сборной Украины и киевского "Динамо" Андрея Гусина. Именно в этот день, девять лет назад (17-го сентября 2014-го года), Андрей Гусин преждевременно ушел из жизни. На момент смерти ему был 41 год.
Андрей Леонидович Гусин выступал за "Динамо" как игрок с 1996-го по 2004-й год, а также работал старшим тренером "Динамо-2" с 2010-го по 2013-й год, напоминает официальный аккаунт ФК "Динамо" (Киев) в телеграмм.
В составе "Динамо" Андрей Гусин семь раз становился чемпионом Украины, четырежды становился обладателем национального Кубка, однажды выигрывал Суперкубок Украины. Был частью "Динамо", которое доходило до полуфинала Лиги чемпионов и той сборной Украины, которая играла в четвертьфинале чемпионата мира.
Андрей Гусин трагически погиб в 2014-м году, разбившись на мотоцикле.
Популярное сейчас
- Вернидуб – о Тимощуке и Ордеце: Больные люди. Они свой выбор сделали
- Россияне ночью снова атаковали Украину: силы ПВО уничтожили шесть ракет и столько же БПЛА
- Непростая победа Шахтера, Черноморец второй, дебют Гармаша и Трубина. Главные новости за 16-е сентября
- СМИ назвали страну, которая может стать основным препятствием для вступления Украины в ЕС
- Изменился до неузнаваемости. Милевский показал, как поддерживал сборную в матче с Италией. ВИДЕО
- Эффектная жена футболиста сборной Украины предстала в образе модели Playboy. ФОТО