Сегодня – девятая годовщина смерти Андрея Гусина

17 сентября – день памяти бывшего игрока сборной Украины и киевского "Динамо" Андрея Гусина. Именно в этот день, девять лет назад (17-го сентября 2014-го года), Андрей Гусин преждевременно ушел из жизни. На момент смерти ему был 41 год.

Андрей Леонидович Гусин выступал за "Динамо" как игрок с 1996-го по 2004-й год, а также работал старшим тренером "Динамо-2" с 2010-го по 2013-й год, напоминает официальный аккаунт ФК "Динамо" (Киев) в телеграмм.

В составе "Динамо" Андрей Гусин семь раз становился чемпионом Украины, четырежды становился обладателем национального Кубка, однажды выигрывал Суперкубок Украины. Был частью "Динамо", которое доходило до полуфинала Лиги чемпионов и той сборной Украины, которая играла в четвертьфинале чемпионата мира.

Андрей Гусин трагически погиб в 2014-м году, разбившись на мотоцикле.