  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Сегодня – девятая годовщина смерти Андрея Гусина
В тренде

Сегодня – девятая годовщина смерти Андрея Гусина

Общие новости
(1 голосов)

Бывший футболист ушел из жизни в возрасте 41-го года

Сегодня – девятая годовщина смерти Андрея Гусина

Фото - ФК Динамо / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

17 сентября – день памяти бывшего игрока сборной Украины и киевского "Динамо" Андрея Гусина. Именно в этот день, девять лет назад (17-го сентября 2014-го года), Андрей Гусин преждевременно ушел из жизни. На момент смерти ему был 41 год.

Андрей Леонидович Гусин выступал за "Динамо" как игрок с 1996-го по 2004-й год, а также работал старшим тренером "Динамо-2" с 2010-го по 2013-й год, напоминает официальный аккаунт ФК "Динамо" (Киев) в телеграмм.

В составе "Динамо" Андрей Гусин семь раз становился чемпионом Украины, четырежды становился обладателем национального Кубка, однажды выигрывал Суперкубок Украины. Был частью "Динамо", которое доходило до полуфинала Лиги чемпионов и той сборной Украины, которая играла в четвертьфинале чемпионата мира.

Андрей Гусин трагически погиб в 2014-м году, разбившись на мотоцикле.

По теме
yellow-arrow
Точно в цель. Воздушные Силы ВСУ показали, как сбили крылатую ракету во время воздушной атаки РФ – ВИДЕО
yellow-arrow
Он привносит душевное спокойствие в коллектив, - партнер по команде - о Месси
yellow-arrow
Россия готовится к украинскому наступлению на Токмак, - британская разведка
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Гусин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде