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Он привносит душевное спокойствие в коллектив, - партнер по команде - о Месси

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Игроки чувствуют себя комфортно, играя с Лионелем

Он привносит душевное спокойствие в коллектив, - партнер по команде - о Месси

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Интера Майами" Леонардо Кампана высказался о влиянии Лионеля Месси на коллектив.

"Каким бы большим игроком он ни был - он заботится о нас, первым посылает сообщения и желает удачи. И это мотивирует тебя.

Его влияние чувствуется после того, как он ведет себя, как разговаривает с тобой, как относится к молодым и опытным игрокам. Он не считает себя лучше других.

Он привносит душевное спокойствие в коллектив, дает советы на поле, просто общается. Ему хочется конкурировать в каждой игре, несмотря на то, что уже все выиграл", — сказал Кампана.

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В статье: Лионель Месси Интер Майами
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Источник:
TyC Sports

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