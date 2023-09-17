Он привносит душевное спокойствие в коллектив, - партнер по команде - о Месси
Игроки чувствуют себя комфортно, играя с Лионелем
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Интера Майами" Леонардо Кампана высказался о влиянии Лионеля Месси на коллектив.
"Каким бы большим игроком он ни был - он заботится о нас, первым посылает сообщения и желает удачи. И это мотивирует тебя.
Его влияние чувствуется после того, как он ведет себя, как разговаривает с тобой, как относится к молодым и опытным игрокам. Он не считает себя лучше других.
Он привносит душевное спокойствие в коллектив, дает советы на поле, просто общается. Ему хочется конкурировать в каждой игре, несмотря на то, что уже все выиграл", — сказал Кампана.
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Источник:TyC Sports
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