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Точно в цель. Воздушные Силы ВСУ показали, как сбили крылатую ракету во время воздушной атаки РФ – ВИДЕО

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Четкое попадание

Точно в цель. Воздушные Силы ВСУ показали, как сбили крылатую ракету во время воздушной атаки РФ – ВИДЕО

Міністерство оборони України

Новина українською

Сегодня ночью россияне атаковали территорию Украины 10 крылатыми ракетами и шестью ударными дронами. Силам ПВО удалось ликвидировать большинство этих воздушных угроз.

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Один из них попал в объектив камер. Официальные представители Воздушных Сил ВСУ опубликовали видео, на котором ПВО уничтожает российскую ракету в Одесской области.

Командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук прокомментировал это так:

“Для тех, кто не спит – утренняя боевая работа воинов воздушного командования "Юг" по рашистским крылатым ракетам!

17 сентября 2023 года. Одещина.

Любимый город может спать спокойно!

Спасибо воины! Вместе к победе!”, - говорится в сообщении

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В статье: ПВО война с россией Николай Олещук
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