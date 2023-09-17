Точно в цель. Воздушные Силы ВСУ показали, как сбили крылатую ракету во время воздушной атаки РФ – ВИДЕО

Сегодня ночью россияне атаковали территорию Украины 10 крылатыми ракетами и шестью ударными дронами. Силам ПВО удалось ликвидировать большинство этих воздушных угроз.

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Один из них попал в объектив камер. Официальные представители Воздушных Сил ВСУ опубликовали видео, на котором ПВО уничтожает российскую ракету в Одесской области.

Командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук прокомментировал это так:

“Для тех, кто не спит – утренняя боевая работа воинов воздушного командования "Юг" по рашистским крылатым ракетам! 17 сентября 2023 года. Одещина. Любимый город может спать спокойно! Спасибо воины! Вместе к победе!”, - говорится в сообщении