Точно в цель. Воздушные Силы ВСУ показали, как сбили крылатую ракету во время воздушной атаки РФ – ВИДЕО
Четкое попадание
Міністерство оборони України
Сегодня ночью россияне атаковали территорию Украины 10 крылатыми ракетами и шестью ударными дронами. Силам ПВО удалось ликвидировать большинство этих воздушных угроз.
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Один из них попал в объектив камер. Официальные представители Воздушных Сил ВСУ опубликовали видео, на котором ПВО уничтожает российскую ракету в Одесской области.
Командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук прокомментировал это так:
“Для тех, кто не спит – утренняя боевая работа воинов воздушного командования "Юг" по рашистским крылатым ракетам!
17 сентября 2023 года. Одещина.
Любимый город может спать спокойно!
Спасибо воины! Вместе к победе!”, - говорится в сообщении
"Для тих, хто не спить - ранкова бойова робота воїнів повітряного командування "Південь" по рашистських крилатих ракетах!— ZOLOCHIV.NET (@zolochivnet) September 17, 2023
17 вересня 2023 року.
Одещина", - інформують Повітряні сили ЗСУ. pic.twitter.com/QaDlsIDJDj
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