Кривбасс в тройке лидеров, Днепр-1 снова потерял очки, Зинченко обыграл Миколенко. Главные новости за 17 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 17 сентября

Криворожский "Кривбасс" ворвался на второе место благодаря победе над "Вересом". Бескоровайный вывел "Кривбасс" вперед в первом тайме, Кучеров с пенальти сравнял счет, но Иличу на 85-й минуте удалось забить победный гол хозяев. Вторая подряд и четвертая в сезоне победа "Кривбасса".

"Днепр-1" остается с одной победой в чемпионате и после назначения Юрия Максимова. В первом матче с новым тренером вице-чемпиону было трудно против “Колоса”, и команды поделили очки (1:1). Голами отметились Гуцуляк и Салабай.

Шахтер остается единственной командой в УПЛ без поражений. Ранее компанию "горнякам" составлял "Рух", но в седьмом туре львовяне уступили новичку лиги ЛНЗ (2:1). Это была первая победа черкасской команды под руководством Олега Дулуба. Голы забивали Норенков и Прядун у ЛНЗ и Квасница у "Руха".

В двух матчах английской Премьер лиги в воскресенье были задействованы украинские футболисты. Сперва "Борнмут" и "Челси" сыграли безголевую ничью (полный матч Забарного, 63 минут Мудрика), а затем "Арсенал" минимально переиграл Эвертон (Зинченко сыграл 80 минут и принял участие в голевой атаке, Миколенко сыграл без замен).

Главный тренер "Шахтера" Патрик ван Леувен взял на матч "горняков" с "Порту" 28 футболистов. Примечательно, что в Германию с командой не отправился Николай Матвиенко. Центральный защитник получил повреждение в лагере национальной сборной. Также отсутствует в заявке на игру и Дмитрий Чигринский.

В матче двух "Реалов" победила команда Карло Анчелотти. "Сосьедад" провел неплохой первый тайм, и был впереди благодаря мячу Барренечеа, но после перерыва голы Вальверде и Хоселу принесли Мадриду победу (2:1). "Реал" Мадрид выиграл все пять стартовых матчей в Ла Лиге.