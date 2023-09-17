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Ярослава Магучих - чемпионка Бриллиантовой лиги-2023 по прыжкам в высоту

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Результат - рекорд сезона

Ярослава Магучих - чемпионка Бриллиантовой лиги-2023 по прыжкам в высоту

Фото: Getty Images

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Ярослава Магучих с рекордом сезона выиграла финал Бриллиантовой лиги-2023 по прыжкам в высоту, прошедший в американском Юджине. Украинка защитила звание чемпионки турнира.

Магучих прыгнула на 2,03 м и установила новый рекорд сезона в мире. После этого австралийка Никола Олислагерс также прыгнула на 2,03 м, повторив рекорд сезона.

Благодаря тому, что оппонентка выполнила больше неудачных попыток на более низких высотах, украинка одержала победу.

Также в финале участвовали еще две представительницы "желто-синих". Юлия Левченко заняла шестое место с результатом 1.91 м, Ирина Геращенко - седьмое место. Она прыгнула на 1.87 м.

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В статье: Юлия Левченко Ярослава Магучих Ирина Геращенко Бриллиантовая лига
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