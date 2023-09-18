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Продолжаем уничтожать технику и живую силу противника. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян за сутки

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За минувшие сутки было уничтожено 108 единиц техники

Продолжаем уничтожать технику и живую силу противника. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян за сутки

Фото – Евгений Завгородний

UA-Футбол
Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 18.09.23.

За воскресенье, 17 сентября, было ликвидировано еще 620 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 272940 человек.

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Также за минувшие сутки было уничтожено 108 единиц техники и вооружения. В частности, добавилось 24 единицы артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

  • танков - 4623 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 8834 (+6) ед,
  • артиллерийских систем - 6027 (+24) ед,
  • РСЗО - 776 (0) ед,
  • средства ПВО - 525 (+2) ед,
  • самолетов - 315 (0) ед,
  • вертолетов - 316 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4769 (+27) ед,
  • крылатые ракеты - 1462 (+7) ед,
  • корабли /катера - 20 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8571 (+34) ед,
  • специальная техника - 901 (+5) ед.
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В статье: война с россией
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