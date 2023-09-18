Продолжаем уничтожать технику и живую силу противника. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян за сутки

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 18.09.23.

За воскресенье, 17 сентября, было ликвидировано еще 620 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 272940 человек.

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Также за минувшие сутки было уничтожено 108 единиц техники и вооружения. В частности, добавилось 24 единицы артиллерийских систем.

Потери россиян в технике: