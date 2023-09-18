Продолжаем уничтожать технику и живую силу противника. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян за сутки
За минувшие сутки было уничтожено 108 единиц техники
Фото – Евгений Завгородний
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 18.09.23.
За воскресенье, 17 сентября, было ликвидировано еще 620 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 272940 человек.
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Также за минувшие сутки было уничтожено 108 единиц техники и вооружения. В частности, добавилось 24 единицы артиллерийских систем.
Потери россиян в технике:
- танков - 4623 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 8834 (+6) ед,
- артиллерийских систем - 6027 (+24) ед,
- РСЗО - 776 (0) ед,
- средства ПВО - 525 (+2) ед,
- самолетов - 315 (0) ед,
- вертолетов - 316 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4769 (+27) ед,
- крылатые ракеты - 1462 (+7) ед,
- корабли /катера - 20 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 8571 (+34) ед,
- специальная техника - 901 (+5) ед.
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
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