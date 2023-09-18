Ночью враг атаковал Украину крылатыми ракетами и ударными беспилотниками. Известны результаты работы ПВО

В ночь на 18 сентября 2023 года враг атаковал Украину ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.

"Шахеды" летели с двух направлений: (Приморско-Ахтарск - рф и мыс Чауда - ВОТ Крым).

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Всего зафиксировано 24 ударных БпЛА, в направлении Николаевской и Одесской областей. 18 ударных дронов уничтожено противовоздушной обороной по маршруту следования.

Пуски крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС оккупанты осуществили из Волгоградской области. Задействовано восемь бортов, зафиксированы пуски 17 крылатых ракет типа Х-101/Х-555/Х-55. Все 17 ракет - уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в пределах Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областей.