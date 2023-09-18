Буданов спрогнозировал, когда ВСУ разорвут сухопутный коридор в Крым
Первая оборонительная линия на важнейшем южном направлении уже местами прорвана
РБК
Первая оборонительная линия на важнейшем южном направлении уже местами прорвана. Это означает, что операцию по разрыву сухопутного коридора между Россией и Крымом можно завершить еще до наступления зимы.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Россия в отчаянии выделяет недостаточно укомплектованные резервы, которые она не планировала разворачивать до конца октября. "Вопреки тому, что заявляет РФ, она совершенно не имеет стратегического резерва", - сказал Буданов.
По его словам, 25-я общевойсковая армия России, которая сейчас перебрасывается на восточный фронт в районе Лимана и Купянска, укомплектована на 80% по личному составу и на 55% вооружением.
Медленный темп наступления против окопавшегося и хорошо подготовленного противника - просто отражение реальности, сказал Буданов. Он не понимает тех, кто прогнозировал быстрый крах российских позиций. "Карандаш крепкий или слабый? Это зависит от того, как вы на это посмотрите". Контрнаступление продолжается. У Украины еще есть время. До начала сезона бездорожья осталось больше месяца. "И это факт", - сказал начальник ГУР Минобороны.
Популярное сейчас
- Легендарный немецкий наставник, побеждавший на Чемпионате мира, может возглавить сборную Турции
- Динамо - Ворскла: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ
- Динамо Киев - Ворскла. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 18.09.2023
- СБУ провводит обыск у нардепа Нестора Шуфрича, ему инкриминируют государственную измену - источник
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из итальянских обидчиков сборной Украины. ФОТО
- Жены Месси и Бускетса похвастались идеальными формами во время занятий в спортзале. ФОТО