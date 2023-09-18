Буданов спрогнозировал, когда ВСУ разорвут сухопутный коридор в Крым

Первая оборонительная линия на важнейшем южном направлении уже местами прорвана. Это означает, что операцию по разрыву сухопутного коридора между Россией и Крымом можно завершить еще до наступления зимы.

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Россия в отчаянии выделяет недостаточно укомплектованные резервы, которые она не планировала разворачивать до конца октября. "Вопреки тому, что заявляет РФ, она совершенно не имеет стратегического резерва", - сказал Буданов.

По его словам, 25-я общевойсковая армия России, которая сейчас перебрасывается на восточный фронт в районе Лимана и Купянска, укомплектована на 80% по личному составу и на 55% вооружением.

Медленный темп наступления против окопавшегося и хорошо подготовленного противника - просто отражение реальности, сказал Буданов. Он не понимает тех, кто прогнозировал быстрый крах российских позиций. "Карандаш крепкий или слабый? Это зависит от того, как вы на это посмотрите". Контрнаступление продолжается. У Украины еще есть время. До начала сезона бездорожья осталось больше месяца. "И это факт", - сказал начальник ГУР Минобороны.