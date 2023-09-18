Суд в Гааге начал слушания по иску Украины против РФ о геноциде

Международный суд ООН в Гааге возобновил слушания по иску Украины против России относительно конвенции о геноциде. Об этом сообщает The Guardian.

Отметим, что Украина подала иск через несколько дней после начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года. В частности, Украина требует привлечь Россию к ответственности за искажение понятия "геноцид". Киев утверждает, что Россия злоупотребляет международным правом, заявляя, что вторжение было оправдано для предотвращения якобы геноцида на Донбассе. Поэтому Кремль использовал это как основание для начала полномасштабной агрессии.

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Добавим, что Россия призвала Всемирный суд закрыть дело о геноциде в Украине. Страна-агрессор заявляла, что суд якобы не имеет соответствующей юрисдикции. Слушания, которые продлятся до 27 сентября, не будут углубляться в суть дела, а вместо этого будут сосредоточены на юридических аргументах относительно юрисдикции.

Хотя Россия до сих пор игнорирует приказы Международного суда ООН прекратить военные действия, а суд не имеет возможности выполнить свои решения, эксперты говорят, что окончательное решение в пользу Украины может иметь важное значение для любых будущих исков о репарациях.

Украина пытается доказать, что Россия нарушила Конвенцию 1948 года, поскольку Кремль оправдывает свое вторжение тем, что якобы предотвращает "геноцид" россиян со стороны Киева.

Добавим, что Конвенция определяет геноцид как преступления, совершенные "с намерением уничтожить полностью или частично любую национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую". Напомним, что в июне большинство судей Международного суда ООН поддержали решение о присоединении 32 стран к иску Украины против России из-за нарушения Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.