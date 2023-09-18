Официально. Кабинет министров Украины уволил заместителей министра обороны. Среди уволенных Анна Маляр

18 сентября стало известно, что Кабинет министров Украины уволил ряд чиновников в Министерстве обороны. В частности, с должности заместителей министра обороны уволены:

Владимир Гаврилов;

Ростислав Замлинский;

Анна Маляр;

Денис Шарапов

Кроме того, уволены:

Андрей Шевченко с должности заместителя министра обороны по вопросам европейской интеграции;

Виталий Дейнега с должности заместителя министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

Константин Ващенко с должности государственного секретаря Министерства обороны Украины.

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Напомним, 5 сентября Верховная рада уволила Алексея Резникова с должности министра обороны. После этого появилась информация, что трое заместителей министра обороны Украины написали заявления на увольнение. Новым министром обороны назначили Рустема Умерова, который до того возглавлял Фонд госимущества.