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В оккупированном Донецке возле "администрации" Пушилина прогремели взрывы. ВИДЕО

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Было как минимум одно попадание в здание

В оккупированном Донецке возле "администрации" Пушилина прогремели взрывы. ВИДЕО

фото из свободных источников

Новина українською

Российские СМИ и местные паблики сообщают о взрывах во временно оккупированном Донецке.

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По данным РИА, взрывы прозвучали у здания так называемой "администрации главы ДНР" в центре города.

По словам российского корреспондента, было как минимум одно попадание в здание.

Пропагандисты уверяют, что здание "получило незначительные повреждения".

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В статье: война с россией
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