В оккупированном Донецке возле "администрации" Пушилина прогремели взрывы. ВИДЕО
Было как минимум одно попадание в здание
фото из свободных источников
Российские СМИ и местные паблики сообщают о взрывах во временно оккупированном Донецке.
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По данным РИА, взрывы прозвучали у здания так называемой "администрации главы ДНР" в центре города.
По словам российского корреспондента, было как минимум одно попадание в здание.
Пропагандисты уверяют, что здание "получило незначительные повреждения".
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