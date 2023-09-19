Президент Украины с первой леди прибыл в Нью-Йорк и анонсировал участие в заседании ООН. ФОТО

Президент Украины вместе с первой леди прибыли в Нью-Йорк. Владимир Зеленский анонсировал участие в Генассамблее ООН и других двусторонних встречах.

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Об это Зеленский сообщил в Telegram.

Президент сообщил, что в Нью-Йорке направляется к украинским воинам, которые проходят в США лечение и реабилитацию. Также анонсировал участие в Генеральной Ассамблее ООН, Саммите целей устойчивого развития, Совете Безопасности и проведении двусторонних встреч.

В частности, в планах Зеленского переговоры с Президентом США, с лидерами палат и партий Конгресса, с военным руководством и встречи с американским бизнесом, журналистами и общиной.

"Территориальная целостность государства – ключевой принцип всех базовых международных документов, в частности Устава ООН. И надо вернуть ему полную силу, разрушенную российским вторжением, и увеличить возможности ООН останавливать агрессии и предотвращать их. Украина сделает четкое предложение по этому поводу членам ООН", - сказал Зеленский.

Отметим, что Зеленский в четверг, 21 сентября, должен встретиться со всеми американскими сенаторами в Конгрессе и выступить с речью, а также провести встречу с президентом США Джо Байденом в Белом доме.