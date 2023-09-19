Президент Украины с первой леди прибыл в Нью-Йорк и анонсировал участие в заседании ООН. ФОТО
У президента будет очень насыщенный график
instagram.com/zelenskiy_official
Президент Украины вместе с первой леди прибыли в Нью-Йорк. Владимир Зеленский анонсировал участие в Генассамблее ООН и других двусторонних встречах.
Об это Зеленский сообщил в Telegram.
Президент сообщил, что в Нью-Йорке направляется к украинским воинам, которые проходят в США лечение и реабилитацию. Также анонсировал участие в Генеральной Ассамблее ООН, Саммите целей устойчивого развития, Совете Безопасности и проведении двусторонних встреч.
В частности, в планах Зеленского переговоры с Президентом США, с лидерами палат и партий Конгресса, с военным руководством и встречи с американским бизнесом, журналистами и общиной.
"Территориальная целостность государства – ключевой принцип всех базовых международных документов, в частности Устава ООН. И надо вернуть ему полную силу, разрушенную российским вторжением, и увеличить возможности ООН останавливать агрессии и предотвращать их. Украина сделает четкое предложение по этому поводу членам ООН", - сказал Зеленский.
Отметим, что Зеленский в четверг, 21 сентября, должен встретиться со всеми американскими сенаторами в Конгрессе и выступить с речью, а также провести встречу с президентом США Джо Байденом в Белом доме.
Популярное сейчас
- УПЛ. Динамо Киев - Ворскла 2:0. Все еще на первом месте
- Жена Конопли рассказала про скандальный разрыв с защитником Динамо. ВИДЕО
- Красотки дня. Яркие сестры-близняшки, которые являются женами звезд мадридского Реала. ФОТО
- ГУР: Есть информация из разных источников, что Кадыров впал в кому
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из итальянских обидчиков сборной Украины. ФОТО
- Жены Месси и Бускетса похвастались идеальными формами во время занятий в спортзале. ФОТО
Новости по теме
- 14:20 Украинские Бывший арбитр Андрей Лисаковский: Про реалии войны, рогатки для рашистов, пленного удмурта-калмыка и футболку Салюка
- 00:26 Украинские На следующей неделе Зеленский встретится с Байденом, - СМИ
- 22:19 Украинские Зеленский подписал указ о проверке решений ВВК о непригодности к военной службе