Циганков и Довбик разрывают Гранаду, уверенная победа Динамо, трансферный бан для Руха. Главные новости за 18 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 18 сентября

Жирона сыграла зрелищный матч с Гранадой и победила со счетом 4:2. Украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик отметились забитым голом и ассистом соответственно. Цыганков покинул поле на 68-й минуте, Довбик на 71-й, и Жирона в итоге удержала свою четвертую победу в сезоне, хотя и пропустила дважды. Команда украинцев занимает в Ла Лиге третье место. Выше только Реал и Барселона.

В последнем матча седьмого тура УПЛ киевское Динамо справилось на своем поле с Ворсклой. Первый гол еще на старте встречи забил Назар Волошин, а в конце игры еще один гол забил Бенито. Это был первый в сезоне матч Динамо без пропущенных голов.

Львовский "Рух" получил трансферный бан от ФИФА. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте львовьян. Дело связано с экс-футболистом "Руха" Лассана Файе, который присоединился к "желто-черным" в январе 2022-го года. Однако в начале полномасштабного вторжения России в Украину он самовольно покинул расположение клуба, не сыграв за него в официальных матчах. В публикации "Руха" говорится, что клуб обязательно выполнит решение и оплатит в пользу Лассана Файе соответствующую сумму. В то же время у "Руха" остается возможность взыскать с Лассана Файе договорную штрафную санкцию – 500 тысяч долларов США за расторжение трудового контракта с ФК "Рух" без уважительной причины в одностороннем порядке.

Футболистки сборной Испании продолжают бойкот национальной команды после истории с бывшим главой Королевской федерации футбола Испании Луисом Рубиалесом и поцелуем Дженифер Эрмосо. Новая тренер сборной Испании вызвала футболисток, которые требуют реформировать RFEF, но игроки национальной команды отказались от вызова.

Иранские фанаты тепло приняли Криштиану Роналду, бежав за автобусом "Аль-Насра" по улицам Тегерана. Саудовский клуб приехал в Иран впервые за 7 лет. "Аль-Наср" встретится с "Персеполисом" в рамках Азиатской лиги чемпионов 19-го сентября. Это первый матч между саудовским и иранским клубом, который прошел в одной из этих стран. В 2016-м было принято решение играть матчи команд из этих стран на нейтральном поле. Все изменилось, когда в марте, при посредничестве Китая, страны вновь открыли свои посольства друг у друга.

"Аль-Хиляль" не смог победить узбекистанский "Навбахор" (1:1) в матче азиатской Лиги чемпионов. В составе вышли Неймар, Александар Митрович, Рубен Невеш, Малком и Александар Митрович. Все игроки присоединились к команде прошлым летом. "Аль-Хиляль" в принципе спасся чудом: благодаря голу саудовца Аль-Болеахи на 90+10 минуте встречи. Следующий матч "Аль-Хиляль" сыграет против "Дамака" в чемпионате саудовской Аравии.