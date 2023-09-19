Продолжаем уничтожать технику и живую силу противника. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян за сутки

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 19.09.23.

За понедельник, 18 сентября, было ликвидировано еще 520 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 273460 человек.

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Также за минувшие сутки было уничтожено 124 единицы техники и вооружения. В частности, добавилось 35 единиц артиллерийских систем.

Потери россиян в технике: