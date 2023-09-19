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Продолжаем уничтожать технику и живую силу противника. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян за сутки

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За минувшие сутки было уничтожено 124 единицы техники

Продолжаем уничтожать технику и живую силу противника. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян за сутки

Генштаб ЗСУ

UA-Футбол
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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 19.09.23.

За понедельник, 18 сентября, было ликвидировано еще 520 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 273460 человек.

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Также за минувшие сутки было уничтожено 124 единицы техники и вооружения. В частности, добавилось 35 единиц артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

  • танков - 4628 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 8851 (+17) ед,
  • артиллерийских систем - 6062 (+35) ед,
  • РСЗО - 778 (+2) ед,
  • средства ПВО - 526 (+1) ед,
  • самолетов - 315 (0) ед,
  • вертолетов - 316 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4784 (+15) ед,
  • крылатые ракеты - 1479 (+17) ед,
  • корабли / катера - 20 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8601 (+30) ед,
  • специальная техника - 903 (+2) ед.
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В статье: война с россией
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