Продолжаем уничтожать технику и живую силу противника. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян за сутки
За минувшие сутки было уничтожено 124 единицы техники
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 19.09.23.
За понедельник, 18 сентября, было ликвидировано еще 520 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 273460 человек.
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Также за минувшие сутки было уничтожено 124 единицы техники и вооружения. В частности, добавилось 35 единиц артиллерийских систем.
Потери россиян в технике:
- танков - 4628 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 8851 (+17) ед,
- артиллерийских систем - 6062 (+35) ед,
- РСЗО - 778 (+2) ед,
- средства ПВО - 526 (+1) ед,
- самолетов - 315 (0) ед,
- вертолетов - 316 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4784 (+15) ед,
- крылатые ракеты - 1479 (+17) ед,
- корабли / катера - 20 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 8601 (+30) ед,
- специальная техника - 903 (+2) ед.
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