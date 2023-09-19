Ночью россияне атаковали Украину ударными беспилотниками. ПВО работало в южных, центральных и западных областях
Всего зафиксировано пуски 30 ударных БпЛА
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В ночь на 19 сентября 2023 года противник применил ударные БпЛА типа "Shahed-136/131", а также баллистическую ракету "Искандер-М".
Всего зафиксировано пуски 30 ударных БпЛА с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск - рф), а также одну баллистическую ракету "Искандер-М", которую противник выпустил с территории временно оккупированного Крыма в направлении Кривого Рога.
В результате боевой работы 27 "шахедов" уничтожено противовоздушной обороной по маршруту следования в южных, центральных и западных областях.
Также на восточном направлении уничтожен разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня.
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