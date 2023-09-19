Сегодня бывший тренер Динамо и сборной Украины отмечает юбилей

Сегодня, 19-го сентября, исполняется 75 лет украинскому тренеру Михаилу Фоменко.

Фоменко наибольше известен за работой в сборной Украины. Ее он возглавлял с 2012-го по 2016-й годы включительно. Участвовал в финальной части Евро-2016, на которой, правда, его сборная Украины провалилась, не набрав ни одного очка в группе с Германией, Польшей и Северной Ирландией.

В начале девяностых Михаил Фоменко тренировал "Динамо". Выигрывал чемпионат Украины 1992/93, а также Кубок Украины 1993. В 2001-м году дошел до финала Кубка Украины с киевским ЦСКА.