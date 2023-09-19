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Атаки по Львову и Кривому Рогу: что известно о ночном обстреле

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В ночь на 19 сентября оккупанты атаковали Украину Шахедами и ракетой Искандер

Атаки по Львову и Кривому Рогу: что известно о ночном обстреле

dsns

UA-Футбол
Новина українською

В ночь на 19 сентября оккупанты атаковали Украину "Шахедами" и ракетой "Искандер". В результате чего есть попадания и пожары на складах во Львове, а в Кривом Роге пострадала многоэтажка.

Воздушная тревога во Львове началась в 03:40 и продолжалась почти 2,5 часа. Сначала в городе слышали взрывы, а впоследствии стало известно - Львовскую область атаковали дроны "Шахед".

По предварительной информации от главы ОВА Максима Козицкого, в направлении Львовской области летело 18 таких дронов. 15 из них сбили.

"Семь сбили непосредственно в воздушном пространстве Львовской области. Цифры еще могут немного измениться, информация уточняется, но даже сейчас можно представить масштаб атаки и масштаб работы, которая была у противовоздушной обороны области", - отметил Козицкий.

Он рассказал о трех попаданиях в промышленные склады во Львове. В результате чего есть пострадавшие. В частности, 26-летний парень, который на момент атаки находился на складе. Его госпитализировали. Он в состоянии средней сложности. Также на месте была женщина, в госпитализации не нуждалась.

Впоследствии стало известно о погибшем. По словам мэра города Андрея Садового, под завалами нашли тело погибшего мужчины, который работал на складе.

На складах есть возгорания в четырех локациях. Пожар локализован, его до сих пор тушат.

В свою очередь Козицкий обратил внимание, что на складах ничего милитарного не хранили. Мэр Львова впоследствии уточнил, что речь идет о складах с окнами, бытовой химией, а также помещения, где хранилась "гуманитарка".

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В статье: война с россией
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Источник:
rbc

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