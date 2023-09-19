Дания согласилась предоставить Украине дополнительно 45 танков

Дания согласилась предоставить Украине 15 модернизированных танков Т-72ЕА и 30 танков Leopard 1.

Отмечается, что эта помощь является частью поддержки на 5,8 млдр датских крон (около 830 млн долларов), которые страна выделила Украине на прошлой неделе. Сейчас Дания уже предоставила Украине 11,2 млрд датских крон (около 1,6 млдр долларов).

Идея передачи Украине новых 15 танков Т-72ЕА заключается в том, что, в отличие от танков Leopard, которые Дания уже передала Украине, они могут немедленно стать частью украинских вооруженных сил.

При этом для использования танков Leopard украинским военным необходимо пройти дополнительную подготовку, но это не касается новых танков Т-72ЕА. Лунд Поульсен отметил, что это танки, к использованию которых украинцы уже привыкли.

В мае Троэльс Лунд Поульсен анонсировал совместную с Германией передачу Украине 80 танков Leopard 1. Позже стало известно, что две страны в сотрудничестве с Нидерландами предоставят сотню танков. А 8 сентября Вооруженные силы Дании сообщили, что в Украину уже прибыли первые 10 танков Leopard 1A5. Остальные машины уже в пути.

Танки Т-72ЕА. Этот танк - это экспортная версия советского танка Т-72М1, который модернизировала компания Excalibur Armу. Украина уже использует их на поле боя.