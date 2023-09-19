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Президент Ирана: Если у США есть документ, что мы передаем беспилотники РФ, то они должны его предъявить

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Президент Ирана Райси отвергает обвинения в поставке беспилотников и оружия в РФ

Президент Ирана: Если у США есть документ, что мы передаем беспилотники РФ, то они должны его предъявить

фото из свободных источников

Новина українською

Президент Ирана Ибрагим Райси во время встречи лидеров стран в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в разговоре со СМИ отверг обвинения в том, что его страна отправляла беспилотники и другое оружие в Россию для использования в войне против Украины.

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Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Associated Press.

"Мы против войны в Украине", – заявил Райси.

Он признал, что Иран и Россия уже давно имеют крепкие связи, включая оборонное сотрудничество. Но он отрицал отправку оружия в Москву после начала войны.

А американские и европейские чиновники отмечают, что само количество иранских беспилотников, используемых в войне в Украине, свидетельствует о том, что поток такого оружия не только не прекратился, но и усилился после начала боевых действий.

"Если у них (США. – Ред.) есть документ о том, что Иран передал оружие или беспилотники россиянам после войны, то они должны его предъявить", - заявил Райси.

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В статье: война с россией
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