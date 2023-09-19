Обострение в Нагорном Карабахе. Минобороны Азербайджана заявило о начале "антитеррористических мероприятий"
В Нагорном Карабахе снова неспокойно
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" в Нагорном Карабахе после обвинений Армении "в организации теракта и гибели военных".
Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.
В ведомстве заявили о систематических обстрелах позиций армии Азербайджана формированиями вооруженных сил Армении в Карабахском регионе, продолжение минирования территорий, проведении работ по инженерному усовершенствованию боевых позиций и увеличение числа окопов и блиндажей за последние месяцы.
Сообщается, что 19 сентября на автомобильной дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша из-за взрыва мины погибли гражданские лица и был выведен из строя автомобиль, которые принадлежит Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана.
В тот же день погибли и получили ранения военные из-за подрыва транспортного средства, который перевозил военных Внутренних войск МВД.
Исходя из этого Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия локального характера" в Нагорном Карабахе. Отмечается, что их решили проводить для пресечения широкомасштабных провокаций, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, гражданских служащих, которое задействованы в строительно-восстановительных работах и военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджана.
Сообщается, что в рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения.
Тем временем СМИ пишут, что Азербайджан также объявил о закрытии воздушного пространства над Арменией.
При этом в Минобороны подчеркивают, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями - из строя выводятся только легитимные военные цели.
Кроме того, азербайджанские медиа публикуют кадры якобы уничтожения зенитно-ракетного комплекса вооруженных сил Армении.
В сети также появились сообщения о том, что в Карабахском регионе отключена сотовая связь, а в Степанакерте (столица непризнанной Нагорно-Карабахской Республики) "со всех сторон слышна артиллерийская канонада".
В Министерстве обороны Армении уже отреагировали на заявления об "антитеррористическиих мероприятиях" Азербайджана.
Там заявили, что по состоянию на 14:00 (13:00 по киевскому времени - ред.) ситуация на границах в Азербайджаном "сравнительно стабильная".
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