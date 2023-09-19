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Юлия Ткач-Остапчук завоевала серебро на ЧМ-2023 по борьбе

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Отличный результат в исполнении украинки

Юлия Ткач-Остапчук завоевала серебро на ЧМ-2023 по борьбе

Новина українською

Украина завоевала вторую медаль на чемпионате мира-2023 по спортивной борьбе.

В категории до 59 кг Юлия Ткач-Остапчук вышла в финал. Это означало, что получит как минимум "серебро" по итогам турнира.

"Золото" украинцы пришлось разыграть с китаянкой Чжан Ци, которая в прошлом году заняла на чемпионате мира пятое место.

Напомним, что в 2023 году Ткач-Остапчук завоевала "серебро" на втором подряд крупном международном форуме. На Евро в хорватском Загребе украинка стала вице-чемпионкой в категории до 59 кг.

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В статье: Юлия Ткач
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Источник:
Суспільне Спорт

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