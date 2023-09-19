Ядерное разоружение РФ, формула мира, зерновой коридор. Главные заявления Зеленского на Генассамблее ООН

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 19 сентября, выступил на дебатах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

РБК-Украина собрало главные заявления с выступления главы украинского государства.

РФ нужно лишить ядерного оружия

Глава государства отметил, что Украина отдала свой третий по величине ядерный потенциал, и мир доверил его России.

"Но дальнейшая история доказала, что именно Россия больше всего заслуживала ядерного разоружения еще тогда, в 1990-х. Россия заслуживает разоружения и сейчас: террористы не имеют права владеть ядерным оружием", - добавил он.

Политический театр в Европе из-за импорта зерна

Зеленский напомнил, что Украина работает над сохранением экспортных маршрутов для перевозки зерна.

"Тревожно видеть, как в это время некоторые в Европе подрывают солидарность и устраивают политический театр, делая из зерна триллер. Может казаться, что они играют собственную роль, но они помогают подготовить сцену для московского актера", - отметил президент, намекая на ограничения, которые ввели Польша, Венгрия и Словакия.

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Похищение детей - геноцид

"К сожалению, разные террористические группировки и раньше похищали детей, но никогда раньше массовые похищения и депортации не становились частью государственной политики. До сегодняшнего дня. Похищенных детей в России учат ненавидеть Украину, разрывают все связи с их семьями. Это геноцид", - подчеркнул Зеленский.

Россия начинает войну каждое десятилетие

"Каждое десятилетие Россия начинает новую войну. Части территории Молдовы и Грузии остаются оккупированными. Россия превратила Сирию в руины. И если бы не Россия, химическое оружие никогда не было бы там применено. Россия почти поглотила Беларусь, угрожает Казахстану и странам Балтии", - подчеркнул Зеленский.

Формула мира на Совбезе ООН

По словам президента Украины, формула мира стала основой для возобновления существующей архитектуры безопасности.

"Теперь мы можем вернуть к жизни Устав ООН и гарантировать полную силу мирового порядка, основанного на правилах. Завтра я представлю детали на специальном заседании Совета Безопасности ООН", - отметил Зеленский.

По его словам, формула мира стала глобальной, поскольку более 140 государств уже поддержали ее полностью или частично.

Приглашение на подготовку саммита мира

"Важные переговоры и консультации по имплементации формулы мира состоялись в Хиросиме, Копенгагене и Джидде. И мы готовим Всемирный саммит мира. Я приглашаю всех вас - всех, кто не терпит никакой агрессии, - к совместной подготовке Саммита", - заявил глава украинского государства.