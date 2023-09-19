  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Ядерное разоружение РФ, формула мира, зерновой коридор. Главные заявления Зеленского на Генассамблее ООН
В тренде

Ядерное разоружение РФ, формула мира, зерновой коридор. Главные заявления Зеленского на Генассамблее ООН

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Президент Украины выступил на дебатах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций

Ядерное разоружение РФ, формула мира, зерновой коридор. Главные заявления Зеленского на Генассамблее ООН

BBC

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 19 сентября, выступил на дебатах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

РБК-Украина собрало главные заявления с выступления главы украинского государства.

РФ нужно лишить ядерного оружия

Глава государства отметил, что Украина отдала свой третий по величине ядерный потенциал, и мир доверил его России.

"Но дальнейшая история доказала, что именно Россия больше всего заслуживала ядерного разоружения еще тогда, в 1990-х. Россия заслуживает разоружения и сейчас: террористы не имеют права владеть ядерным оружием", - добавил он.

Читайте такжеПрезидент Украины с первой леди прибыл в Нью-Йорк и анонсировал участие в заседании ООН. ФОТО

Политический театр в Европе из-за импорта зерна

Зеленский напомнил, что Украина работает над сохранением экспортных маршрутов для перевозки зерна.

"Тревожно видеть, как в это время некоторые в Европе подрывают солидарность и устраивают политический театр, делая из зерна триллер. Может казаться, что они играют собственную роль, но они помогают подготовить сцену для московского актера", - отметил президент, намекая на ограничения, которые ввели Польша, Венгрия и Словакия.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Похищение детей - геноцид

"К сожалению, разные террористические группировки и раньше похищали детей, но никогда раньше массовые похищения и депортации не становились частью государственной политики. До сегодняшнего дня. Похищенных детей в России учат ненавидеть Украину, разрывают все связи с их семьями. Это геноцид", - подчеркнул Зеленский.

Россия начинает войну каждое десятилетие

"Каждое десятилетие Россия начинает новую войну. Части территории Молдовы и Грузии остаются оккупированными. Россия превратила Сирию в руины. И если бы не Россия, химическое оружие никогда не было бы там применено. Россия почти поглотила Беларусь, угрожает Казахстану и странам Балтии", - подчеркнул Зеленский.

Формула мира на Совбезе ООН

По словам президента Украины, формула мира стала основой для возобновления существующей архитектуры безопасности.

"Теперь мы можем вернуть к жизни Устав ООН и гарантировать полную силу мирового порядка, основанного на правилах. Завтра я представлю детали на специальном заседании Совета Безопасности ООН", - отметил Зеленский.

По его словам, формула мира стала глобальной, поскольку более 140 государств уже поддержали ее полностью или частично.

Приглашение на подготовку саммита мира

"Важные переговоры и консультации по имплементации формулы мира состоялись в Хиросиме, Копенгагене и Джидде. И мы готовим Всемирный саммит мира. Я приглашаю всех вас - всех, кто не терпит никакой агрессии, - к совместной подготовке Саммита", - заявил глава украинского государства.

По теме
yellow-arrow
Новичок Шахтера Лемкин получил травму в матче с Порту
yellow-arrow
Белик - после 1:4 от Порту: Сказал ребятам, что это поражение только один шаг к их успеху
yellow-arrow
Келси забил в своем стартовом матче ЛЧ за Шахтер. ВИДЕО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Зеленский война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде