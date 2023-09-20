Уничтожено 133 единицы техники за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 20.09.23.

За вторник, 19 сентября, было ликвидировано еще 520 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 273980 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 133 единицы техники и вооружения. В частности, добавилось 36 единиц артиллерийских систем.

Потери россиян в технике: