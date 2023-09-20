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Уничтожено 133 единицы техники за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

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За вторник было ликвидировано 520 оккупантов

Уничтожено 133 единицы техники за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

Генштаб

UA-Футбол
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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 20.09.23.
За вторник, 19 сентября, было ликвидировано еще 520 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 273980 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 133 единицы техники и вооружения. В частности, добавилось 36 единиц артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

  • танков - 4635 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин - 8868 (+17) ед,
  • артиллерийских систем - 6096 (+36) ед,
  • РСЗО - 779 (+1) ед,
  • средства ПВО - 526 (0) ед,
  • самолетов - 315 (0) ед,
  • вертолетов - 316 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4821 (+37) ед,
  • крылатые ракеты - 1479 (0) ед,
  • корабли /катера - 20 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8633 (+32) ед,
  • специальная техника - 906 (+3) ед.
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В статье: война с россией
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