Ночью российские террористы атаковали Украину ударными беспилотниками. Есть попадания в инфраструктуру
Большинство целей уничтожено силами ПВО
Генштаб
В ночь на 20 сентября 2023 года противник применил ударные БпЛА типа "Shahed-136/131". Всего зафиксировано пуски нескольких групп ударных БпЛА (по предварительным данным около 24) с юго-восточного и северного направлений.
В результате боевой работы 17 "шахедов" уничтожено противовоздушной обороной по маршруту следования в пределах Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областей.
К отражению удара применены зенитные ракетные войска, истребительная авиация Воздушных Сил, подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины и другие средства поражения.
К сожалению, есть несколько попаданий в нефтеперерабатывающий завод на Полтавщине, в результате чего работа предприятия временно остановлена. Над ликвидацией последствий работают соответствующие службы.
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