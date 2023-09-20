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Ночью российские террористы атаковали Украину ударными беспилотниками. Есть попадания в инфраструктуру

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Большинство целей уничтожено силами ПВО

Ночью российские террористы атаковали Украину ударными беспилотниками. Есть попадания в инфраструктуру

Генштаб

UA-Футбол
Новина українською

В ночь на 20 сентября 2023 года противник применил ударные БпЛА типа "Shahed-136/131". Всего зафиксировано пуски нескольких групп ударных БпЛА (по предварительным данным около 24) с юго-восточного и северного направлений.

В результате боевой работы 17 "шахедов" уничтожено противовоздушной обороной по маршруту следования в пределах Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областей.

К отражению удара применены зенитные ракетные войска, истребительная авиация Воздушных Сил, подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины и другие средства поражения.

К сожалению, есть несколько попаданий в нефтеперерабатывающий завод на Полтавщине, в результате чего работа предприятия временно остановлена. Над ликвидацией последствий работают соответствующие службы.

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В статье: война с россией
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