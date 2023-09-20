Ястремская, Калинина и Костюк вылетели из турнира WTA-1000 в Гвадалахаре
Неудачный день для украинских теннисисток
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В мексиканской Гвадалахаре проходит турнир WTA-1000. Накануне состоялись некоторые матчи 1/16-й финала. Среди прочего выступили и представительницы Украины, у каждой из которых были именитые соперницы.
Даяна Ястремская играла против бывшей первой ракетки мира Виктории Азаренко. У Марты Костюк в соперницах была стабильная Елена Остапенко. А Ангелина Калинина играла против Софьи Кенин, которая в своем активе уже имеет победу на турнирах Большого шлема.
Ни одна из украинок не прошла дальше. Ни одна даже не выиграла хотя бы сет. Самой упорной была борьба с участием Ястремской, которая затянула соперницу в поединок продолжительностью более двух часов. Во второй, решающей партии украинка уступила только на тайбрейке.
Марта Костюк играла чуть больше часа. Калинина проиграла примерно за полтора часа, хотя второй сет также отдала только на тайбрейке.
- Ангелина Калинина (Украина, 28) - Софья Кенин (САШ, 53) 0:2 (2:6; 6:7)
- Марта Костюк (Украина, 42) – Елена Остапенко (Латвия, 16) 0:2 (2:6; 3:6)
- Дайана Ястремская (Украина, 102) – Виктория Азаренко (нейтральная, 23) 0:2 (4:6; 6:7)
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