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Ястремская, Калинина и Костюк вылетели из турнира WTA-1000 в Гвадалахаре

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Неудачный день для украинских теннисисток

Ястремская, Калинина и Костюк вылетели из турнира WTA-1000 в Гвадалахаре

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В мексиканской Гвадалахаре проходит турнир WTA-1000. Накануне состоялись некоторые матчи 1/16-й финала. Среди прочего выступили и представительницы Украины, у каждой из которых были именитые соперницы.

Даяна Ястремская играла против бывшей первой ракетки мира Виктории Азаренко. У Марты Костюк в соперницах была стабильная Елена Остапенко. А Ангелина Калинина играла против Софьи Кенин, которая в своем активе уже имеет победу на турнирах Большого шлема.

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Ни одна из украинок не прошла дальше. Ни одна даже не выиграла хотя бы сет. Самой упорной была борьба с участием Ястремской, которая затянула соперницу в поединок продолжительностью более двух часов. Во второй, решающей партии украинка уступила только на тайбрейке.

Марта Костюк играла чуть больше часа. Калинина проиграла примерно за полтора часа, хотя второй сет также отдала только на тайбрейке.

Гвадалахара (Мексик). Хард. WTA-1000

  • Ангелина Калинина (Украина, 28) - Софья Кенин (САШ, 53) 0:2 (2:6; 6:7)
  • Марта Костюк (Украина, 42) – Елена Остапенко (Латвия, 16) 0:2 (2:6; 3:6)
  • Дайана Ястремская (Украина, 102) – Виктория Азаренко (нейтральная, 23) 0:2 (4:6; 6:7)
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В статье: Марта Костюк Даяна Ястремская Ангелина Калинина
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