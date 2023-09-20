Не стало Сергея Башкирова - в прошлом выдающегося игрока Днепра

19 сентября после продолжительной болезни ушел из жизни один из ключевых игроков днепропетровского "Днепра" 80-х годов Сергей Башкиров. С его именем связаны успехи этой команды под руководством Владимира Емеца и Евгения Кучеревского. С первым из них в 1984-м и 1985-м он становился обладателем бронзы, со вторым в 1987-м и 1988-м выигрывал серебро и золото соответственно, а в 1989-м стал победителем Кубка СССР.

В большом футболе Башкиров дебютировал 17-летним юношей. Его первой командой была чебоксарская "Сталь", откуда он спустя два года был приглашен в московский "Спартак". Не сыграв ни одного матча за спартаковцев, он перебрался в ташкентский "Пахтакор", который после гибели команды в августе 1979 года в авиакатастрофе нуждался в новых футболистах. Однако долго поиграть в столице Узбекистана Сергею Башкирову не довелось и на протяжении последующих четырех лет он вынужден был выступать в первой и второй лигах. В 1983-м судьба забросила его в Украину, где защищал цвета запорожского "Металлурга". Надежная игра в составе этого клуба не могла оставить равнодушным тогдашнего старшего тренера "Днепра" Владимира Емеца – и вскоре Башкиров оказался в Днепропетровске. В этой команде прошли его лучшие годы карьеры. Яркими были и несколько сезонов на стыке 80-х и 90-х в том же запорожском "Металлурге", куда футболиста пригласил бывший начальник днепропетровской команды Геннадий Жиздик. Этому коллективу Сергей Башкиров помог завоевать путевку в высшую лигу СССР, где "металлурги" были крепким середнячком.

Будучи в зрелом футбольном возрасте, он успел попробовать себя и за границей, где выступал в клубах Польши и Германии.

Повесив бутсы на гвоздь в 35-лет, спустя какое-то время Сергей Башкиров ступил на тренерскую стезю. На протяжении многих сезонов он работал в тесном союзе с Олегом Тараном, с которым был дружен еще с игроцкой поры в "Днепре" и "Металлурге". С ним Башкиров трудился в тренерском штабе криворожского "Кривбасса", чешской "Опавы", словацкого "Слована" (Братислава), том же запорожском "Металлурге" и "Перемоге" из Днепра.

Башкирова с Олегом Тараном связывает не только почти сорокалетняя дружба, партнерские отношения на футбольном поле и тренерском штабе. В период выступлений в роли игроков "Днепра" оба женились на сестрах-близнецах. Кроме того, Сергей Башкиров является тестем хорвата Младена Бартуловича, который взял в жены его дочерь Наталью еще в начале минувшего десятилетия.

К сожалению, в последнее время здоровье Башкирова серьезно пошатнулось. Несмотря на предпринимаемые усилия, онкологический недуг сделал свое коварное дело, оборвав жизнь замечательного человека и настоящего профессионала в возрасте 64-х лет...

Коллектив UA-Футбол выражает искренние соболезнования семье и близким Сергея Башкирова.