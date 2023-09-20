Диверсанты взорвали два самолета и вертолет в Подмосковье - Главное управление разведки

На аэродроме Чкаловский группа следственного комитета рф расследует диверсию, в результате которой 18 сентября 2023 года были существенно повреждены два самолета и один вертолет. Событие вызвало большую истерику в высших военных коридорах - на аэродроме базируются правительственные самолеты, так называемые "самолеты судного дня" и специальные самолеты (самолеты-разведчики).

Неизвестными лицами на тщательно охраняемом аэродроме была заложена взрывчатка и взорваны самолеты АН-148 и ИЛ-20 (оба относятся к 354 авиаполку специального назначения), а также вертолет МИ-28Н, который до этого активно привлекался к сбиванию ударных дронов над Московской областью.

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Повреждения самолетов не позволят рассчитывать на их быстрое восстановление. У вертолета взрывом повреждена хвостовая часть. Еще один АН-148, который находился рядом с другими на стоянке, получил незначительные повреждения.

Карательными органами РФ проводятся мероприятия по поиску диверсантов и ограничению распространения в местных СМИ информации о происшествии.