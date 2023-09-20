В Крыму взрывы. Известно об ударе по российской воинской части под Севастополем - Источник. Видео
Мощные взрывы прогремели на территории оккупированного Крыма
Крымский ветер
Мощные взрывы прогремели на территории оккупированного Крыма сегодня, 20 сентября. Оккупанты включили дымовую завесу возле нефтебазы Черноморского флота. Об этом сообщает местный Telegram-канал "Крымский ветер" и Telegram так называемого "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева.
Дым у побережья в городе Инкерман появился около 12:00. Там расположена главная нефтебаза Черноморского флота РФ, где хранятся миллионы тонн топлива. При этом пропагандистские паблики сообщают о взрывах в Севастополе, а именно в районе Бельбека, где находится аэродром. Также между северной стороной Севастополя и Инкерманом заметили черный дым.
Позже стало известно об ударе по российской воинской части в районе села Верхнесадовое под Севастополем.
Популярное сейчас
- Диверсанты взорвали два самолета и вертолет в Подмосковье - Главное управление разведки
- Гол вратаря оставил Симеоне без победы. Лацио - Атлетико 1:1. Обзор матча и видео голов
- Уничтожено 133 единицы техники за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- Жена Конопли рассказала про скандальный разрыв с защитником Динамо. ВИДЕО
- Фанатки будут разочарованы. Жена Конопли рассказала, есть ли девушка у Мудрика. ВИДЕО
- Жены Месси и Бускетса похвастались идеальными формами во время занятий в спортзале. ФОТО
Новости по теме
- 22:02 Украинские Ядерное разоружение РФ, формула мира, зерновой коридор. Главные заявления Зеленского на Генассамблее ООН
- 16:35 Украинские Обострение в Нагорном Карабахе. Минобороны Азербайджана заявило о начале "антитеррористических мероприятий"
- 16:15 Украинские Президент Ирана: Если у США есть документ, что мы передаем беспилотники РФ, то они должны его предъявить