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В Крыму взрывы. Известно об ударе по российской воинской части под Севастополем - Источник. Видео

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Мощные взрывы прогремели на территории оккупированного Крыма

В Крыму взрывы. Известно об ударе по российской воинской части под Севастополем - Источник. Видео

Крымский ветер

UA-Футбол
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Мощные взрывы прогремели на территории оккупированного Крыма сегодня, 20 сентября. Оккупанты включили дымовую завесу возле нефтебазы Черноморского флота. Об этом сообщает местный Telegram-канал "Крымский ветер" и Telegram так называемого "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева.

Дым у побережья в городе Инкерман появился около 12:00. Там расположена главная нефтебаза Черноморского флота РФ, где хранятся миллионы тонн топлива. При этом пропагандистские паблики сообщают о взрывах в Севастополе, а именно в районе Бельбека, где находится аэродром. Также между северной стороной Севастополя и Инкерманом заметили черный дым.

Позже стало известно об ударе по российской воинской части в районе села Верхнесадовое под Севастополем.

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В статье: война с россией
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