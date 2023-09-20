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В России разбился истребитель Су-34 стоимостью 36 миллионов долларов

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По своим боевым возможностям Су-34 относится к поколению 4++

В России разбился истребитель Су-34 стоимостью 36 миллионов долларов

википедия

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Истребитель Су-34 разбился в Воронежской области России утром 20 сентября. Сообщается, что экипаж из двух человек успел катапультироваться. Его эвакуировали с места происшествия.Предварительной причиной катастрофы стал отказ левой стойки шасси истребителя.

Су-34 Советский и российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения по целям противника в оперативной и тактической глубине с сосредоточением основных усилий на расстоянии 150-600 км от линии боевого соприкосновения в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны противника.

По своим боевым возможностям Су-34 относится к поколению 4++ и позволяет осуществлять выполнение основных боевых задач без сопровождения истребителями прикрытия, учитывая высокие боевые качества, которые позволяют вести самостоятельно маневренный воздушный бой с любыми имеющимися истребителями противника на равных условиях. Приблизительная стоимость одного такого самолета - 36 миллионов долларов.

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В статье: война с россией
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