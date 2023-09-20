Рада проголосовала за публичное открытие электронных деклараций

Верховная Рада одобрила законопроект об электронном декларировании с правкой президента Зеленского.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"Рада одобрила вето президента и исправила закон о возобновлении декларирования! ЗА - 341, конституционное большинство. Изменения предусматривают сразу открытие деклараций. На этот раз весь зал был тотально за открытость. Такие изменения за 2 недели в идеологии", - говорится в сообщении.

Результаты голосования по фракциям:

Слуга Народа – 214;

Европейская Солидарность – 22;

Батькивщина – 13;

Платформа за жизнь и мир – 18;

За будущее – 11;

Голос – 18;

Довира – 17;

Восстановление Украины – 12;

Внефракционные – 16.