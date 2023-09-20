Рада проголосовала за публичное открытие электронных деклараций
Рада одобрила вето президента и исправила закон
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Верховная Рада одобрила законопроект об электронном декларировании с правкой президента Зеленского.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
"Рада одобрила вето президента и исправила закон о возобновлении декларирования! ЗА - 341, конституционное большинство. Изменения предусматривают сразу открытие деклараций. На этот раз весь зал был тотально за открытость. Такие изменения за 2 недели в идеологии", - говорится в сообщении.
Результаты голосования по фракциям:
Слуга Народа – 214;
Европейская Солидарность – 22;
Батькивщина – 13;
Платформа за жизнь и мир – 18;
За будущее – 11;
Голос – 18;
Довира – 17;
Восстановление Украины – 12;
Внефракционные – 16.
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