  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Достигнута договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе: Азербайджан заявляет, что Армения должна вывести войска
В тренде

Достигнута договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе: Азербайджан заявляет, что Армения должна вывести войска

Общие новости
(1 голосов)

Кажется, Карабах переходит под контроль Азербайджана

Достигнута договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе: Азербайджан заявляет, что Армения должна вывести войска

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Нагорном Карабахе достигли договоренности о прекращении боевых действий.

Об этом пишет Minval.

"Министерство обороны Азербайджанской Республики сообщает, что с учетом поступившего через российский миротворческий контингент обращений представителей армянских жителей Карабаха достигнута договоренность об остановке антитеррористических мер локального характера 20 сентября 2023 года в 13:00 на следующих условиях:

Читайте такжеЯдерное разоружение РФ, формула мира, зерновой коридор. Главные заявления Зеленского на Генассамблее ООН

1.Расположенные в Карабахском районе Азербайджанской Республики формирование вооруженных сил Армении и незаконные армянские вооруженные формирования должны сложить оружие, покинуть боевые позиции и военные посты и полностью разоружится. Подразделения вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, незаконные армянские вооруженные формирования расформировываются.

2.Параллельно сдается все вооружения и тяжелая техника.

3.Реализация вышеперечисленных процессов обеспечивается в координации с российским миротворческим контингентом", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Азербайджана 19 сентября объявило о проведении в Карабахе "антитеррористических мер локального характера с целью восстановления конституционного строя Азербайджана и прекращения провокаций армянских военных".

Премьер-министр Армении Пашинян созвал заседание Совета безопасности для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе.

Министерство обороны Армении заявило, что на территории Нагорного Карабаха нет армянской армии. В правительстве Армении заявили, что РФ не сообщила ей об "антитерористической операции" Баку в Карабахе. В МИД России "обеспокоены" ситуацией в Нагорном Карабахе.

По теме
yellow-arrow
Матвеев: Обычно Шахтер в таких матчах бьется за счет характера, однако в игре с Порту я ничего подобного не увидел
yellow-arrow
Рада проголосовала за публичное открытие электронных деклараций
yellow-arrow
В России разбился истребитель Су-34 стоимостью 36 миллионов долларов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде