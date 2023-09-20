Достигнута договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе: Азербайджан заявляет, что Армения должна вывести войска

В Нагорном Карабахе достигли договоренности о прекращении боевых действий.

Об этом пишет Minval.

"Министерство обороны Азербайджанской Республики сообщает, что с учетом поступившего через российский миротворческий контингент обращений представителей армянских жителей Карабаха достигнута договоренность об остановке антитеррористических мер локального характера 20 сентября 2023 года в 13:00 на следующих условиях:

1.Расположенные в Карабахском районе Азербайджанской Республики формирование вооруженных сил Армении и незаконные армянские вооруженные формирования должны сложить оружие, покинуть боевые позиции и военные посты и полностью разоружится. Подразделения вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, незаконные армянские вооруженные формирования расформировываются.

2.Параллельно сдается все вооружения и тяжелая техника.

3.Реализация вышеперечисленных процессов обеспечивается в координации с российским миротворческим контингентом", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Азербайджана 19 сентября объявило о проведении в Карабахе "антитеррористических мер локального характера с целью восстановления конституционного строя Азербайджана и прекращения провокаций армянских военных".

Премьер-министр Армении Пашинян созвал заседание Совета безопасности для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе.

Министерство обороны Армении заявило, что на территории Нагорного Карабаха нет армянской армии. В правительстве Армении заявили, что РФ не сообщила ей об "антитерористической операции" Баку в Карабахе. В МИД России "обеспокоены" ситуацией в Нагорном Карабахе.