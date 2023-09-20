Достигнута договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе: Азербайджан заявляет, что Армения должна вывести войска
Кажется, Карабах переходит под контроль Азербайджана
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Нагорном Карабахе достигли договоренности о прекращении боевых действий.
Об этом пишет Minval.
"Министерство обороны Азербайджанской Республики сообщает, что с учетом поступившего через российский миротворческий контингент обращений представителей армянских жителей Карабаха достигнута договоренность об остановке антитеррористических мер локального характера 20 сентября 2023 года в 13:00 на следующих условиях:
1.Расположенные в Карабахском районе Азербайджанской Республики формирование вооруженных сил Армении и незаконные армянские вооруженные формирования должны сложить оружие, покинуть боевые позиции и военные посты и полностью разоружится. Подразделения вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, незаконные армянские вооруженные формирования расформировываются.
2.Параллельно сдается все вооружения и тяжелая техника.
3.Реализация вышеперечисленных процессов обеспечивается в координации с российским миротворческим контингентом", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны Азербайджана 19 сентября объявило о проведении в Карабахе "антитеррористических мер локального характера с целью восстановления конституционного строя Азербайджана и прекращения провокаций армянских военных".
Премьер-министр Армении Пашинян созвал заседание Совета безопасности для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе.
Министерство обороны Армении заявило, что на территории Нагорного Карабаха нет армянской армии. В правительстве Армении заявили, что РФ не сообщила ей об "антитерористической операции" Баку в Карабахе. В МИД России "обеспокоены" ситуацией в Нагорном Карабахе.
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