МИД Польши после заявления Зеленского на Генассамблее ООН вызвало украинского посла

Посол Украины Василий Зварич был вызван в МИД Польши в связи с заявлением президента Украины Владимира Зеленского с критикой Варшавы за введение зернового эмбарго.

Как информирует Интерфакс-Украина, об этом сообщает Министерство иностранных дел Польши.

Согласно опубликованному на сайте заявлению, посла принял заместитель государственного секретаря Министерства иностранных дел Павел Яблоньский.

"Заместитель министра передал решительный протест польской стороны против заявлений, сделанных вчера президентом В. Зеленским на Генеральной Ассамблее ООН, в котором утверждалось, что некоторые страны ЕС симулируют солидарность, косвенно поддерживая Россию. Заместитель главы МИД отметил, что этот тезис неверен по отношению к Польше и, тем более, особенно неправомочен по отношению к нашей стране, которая поддерживает Украину с первых дней войны", - сказано в заявлении.

Также в ведомстве отметили, что давление на Польшу на многосторонних форумах или направление жалоб "не являются подходящими методами разрешения споров между нашими странами".

Яблоньский подчеркнул, что "эти действия не будут эффективны против Польши, поскольку действия, предпринимаемые польским правительством для защиты интересов польских фермеров, соответствуют национальному праву, праву ЕС и международному праву". Также он выразил обеспокоенность недавним публичным заявлением высших представителей украинской власти, "которое навязывает однобокий взгляд на многоаспектную проблему экспорта украинской сельхозпродукции в соседние страны".

"Заместитель министра Яблонский выразил надежду, что как политика, проводимая украинскими властями, так и их публичные коммуникации будут отражать реальный характер польско-украинских отношений, как нынешних, так и исторических, с учетом беспрецедентной помощи, оказываемой Польшей и поляками украинскому населению и государству, а также весь спектр нашего доброго сотрудничества", - заявили в МИД.

Напомним, президент Владимир Зеленский на Генеральной ассамблее ООН во вторник отметил, что ему тревожно видеть, как "некоторые в Европе играют в солидарность в политическом театре", превращая поставки зерна в триллер, на самом деле помогая "подготовить сцену для московского актера".

Президент сделал такое заявление после того, как, несмотря на решение Еврокомиссии об отмене запрета на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, Польша, Словакия и Венгрия объявили о сохранении собственных ограничений.