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Зеленский представил реализацию "плана мирного урегулирования" на заседании Совбеза ООН

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Президент Украины выступил на Совбезе ООН

Зеленский представил реализацию "плана мирного урегулирования" на заседании Совбеза ООН

Julia Kochetova / DER SPIEGEL

Новина українською

Президент Владимир Зеленский заявил, что каждое государство может проявить свое лидерство в рамках того или иного или нескольких или всех пунктов формулы мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в Совбезе ООН.

"Формируем группы согласно пунктам Формулы мира, в которых работают советники лидеров государств по национальной безопасности и дипломатические представители. В группах определяется перечень решений и нормотворческих предложений, которые должны быть имплементированы, чтобы соответствующий пункт Формулы мира был реализован", - сказал Зеленский.

По его словам, Украина готова провести учредительный саммит лидеров, а в дальнейшем – десять конференций на уровне советников, дипломатических представителей, глав парламентов согласно десяти пунктам Формулы мира.

После этого эти проекты, подготовленные советниками, будут вынесены на рассмотрение лидеров государств на соответствующем заключительном саммите. Таким образом, все уважающие мир нации мира могут реально принять участие в возвращении мира.

"Сотрудничество это всегда ключевое слово для Украины в международных отношениях. Именно это слово ключевое и для мира. Так что пусть царит мир! Пусть сильнее становятся наши с вами институции и наше сотрудничество", - сказал президент.

Также президент огласил два основных пункта "мирного плана".

  • Полный вывод всех российских войск и военных формирований, включая Черноморский флот РФ, со всей территории Украины в пределах границ 1991 года
  • Полный возврат Украине контроля над всей государственной границей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе

"Только выполнение таких двух пунктов будет иметь результатом честное, надежное и полное прекращение боевых действий", - заявил Зеленский.

Напомним, еще в прошлом году президент Владимир Зеленский представил формулу мира по 10 пунктам. В ней описаны шаги по завершению войны России против Украины.

В 2023 году Украина уже организовала несколько встреч по формуле мира на уровне советников глав государств. В этих встречах участвовал и Китай.

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В статье: Владимир Зеленский война с россией
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