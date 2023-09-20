Все ведомства США согласились отправить Украине ракеты ATACMS, - источник
Последнее слово за президентом Байденом
Getty Images / Global Images Ukraine
В Соединенных Штатах Америки все профильные ведомства одобрили поставки Украине ракет ATACMS.
Об этом сообщает Foreign Policy.
Помощник Конгресса США на условиях анонимности сообщил, что все ведомства США согласились отправить тактическую ракету ATACMS.
"Если этого не произойдет, то это потому, что сам президент Джо Байден сказал "нет", - говорится в заявлении.
Издание пишет, что опасения по поводу того, что Россия может спровоцировать эскалацию, по-прежнему ограничивают подход США к поставкам оружия.
Это происходит несмотря на то, что Украина наносит удары по оккупированным Россией территориям, таким как Крым, благодаря оружию дальнего действия, без какой-либо серьезной эскалации в ответ.
Напомним, что Украина уже долгие месяцы призывает США предоставить дальнобойные ракеты ATACMS. В последние недели западные СМИ отмечают, что вопрос передачи ракеты сдвинулся с мертвой точки. Кроме того, в Сенате США призвали Байдена немедленно передать Украине дальнобойные ракеты.
В Белом доме сдержаны в своих заявлениях, там утверждают, что еще продолжаются дискуссии о том, отправлять ли Украине ракеты большой дальности.
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