Во время ракетного удара по командному пункту в Крыму там находились командиры вражеского флота, - СМИ
Также уничтожены и и дорогостоящие военные системы
фото из соцсетей
Появились новые детали сегодняшней атаки по командному пункту Черноморского флота РФ вблизи Севастополя.
Как сообщают источники Цензор.НЕТ в СБУ, военная база была разбита ракетами, точно попавшими в цель.
Это была совместная спецоперация Службы безопасности Украины, Воздушных сил и ВМС ВСУ.
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Российские генералы определили эту базу своим запасным командным пунктом, чтобы их не достали в основном месте дислокации. Удар был нанесен после того, как Служба безопасности верифицировала данные о том, что в воинской части действительно находятся командиры вражеского флота.
Поражена не только живая сила противника, но и дорогостоящие военные системы, которые находились на этой базе.
В СБУ обещают, что "сезон бавовны" в Крыму будет продолжаться.
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