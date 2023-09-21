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Во время ракетного удара по командному пункту в Крыму там находились командиры вражеского флота, - СМИ

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Также уничтожены и и дорогостоящие военные системы

Во время ракетного удара по командному пункту в Крыму там находились командиры вражеского флота, - СМИ

фото из соцсетей

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Появились новые детали сегодняшней атаки по командному пункту Черноморского флота РФ вблизи Севастополя.

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Как сообщают источники Цензор.НЕТ в СБУ, военная база была разбита ракетами, точно попавшими в цель.

Это была совместная спецоперация Службы безопасности Украины, Воздушных сил и ВМС ВСУ.

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Российские генералы определили эту базу своим запасным командным пунктом, чтобы их не достали в основном месте дислокации. Удар был нанесен после того, как Служба безопасности верифицировала данные о том, что в воинской части действительно находятся командиры вражеского флота.

Поражена не только живая сила противника, но и дорогостоящие военные системы, которые находились на этой базе.

В СБУ обещают, что "сезон бавовны" в Крыму будет продолжаться.

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В статье: война с россией
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