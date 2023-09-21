Байден сегодня объявит о новом пакете помощи Украине на 325 млн долларов
Однако в него не войдут ракеты ATACMS
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент США Джо Байден планирует объявить о пакете военной помощи Украине на сумму 325 миллионов долларов в четверг, 21 сентября.
Об этом сообщает
Ожидается, что пакет помощи в области вооружений будет включать вторую партию кассетных боеприпасов для 155-миллиметровой артиллерии.
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Издание пишет, что во время встречи президента США Джо Байдена с президентом Владимиром Зеленским будет объявлено о других новых видах вооружения для Украины, но не о ракетах ATACMS.
Вашингтон планирует отправить Украине больше систем ПВО малой дальности Avenger, использующих ракеты Stinger.
В плановый пакет помощи Украине входят противотанковые вооружения TOW и AT4, ракеты управляемой ракетной системы залпового огня (GMLRS) для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS и противотанковые ракеты Javelin.
По словам американского чиновника, пакет еще находится на стадии доработки и может измениться. Сегодня уже сообщалось, что Джо Байден выступит с речью в четверг, 21 сентября. Он должен объявить о новом пакете военной помощи Украине.
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