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Хорошо ли вы помните противостояния украинских команд с бельгийскими? Квиз от UA-Футбол

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Хорошо ли вы помните противостояния украинских команд с бельгийскими? Квиз от UA-Футбол

fcdynamo.kiev.ua

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

21 сентября в польском Люблине луганская "Заря" в стартовом туре Лиги конференций будет принимать "Гент".

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Перед этим противостоянием мы предлагаем вам освежить в памяти поединки украинских клубов против команд из Бельгии, пройдя наш квиз. В тесте будут вопросы, которые касаются матчей исключительно в эпоху независимости Украины.

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В статье: Заря (Луганск) Гент квиз от UA-Футбол
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