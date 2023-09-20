Хорошо ли вы помните противостояния украинских команд с бельгийскими? Квиз от UA-Футбол
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fcdynamo.kiev.ua
21 сентября в польском Люблине луганская "Заря" в стартовом туре Лиги конференций будет принимать "Гент".
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Перед этим противостоянием мы предлагаем вам освежить в памяти поединки украинских клубов против команд из Бельгии, пройдя наш квиз. В тесте будут вопросы, которые касаются матчей исключительно в эпоху независимости Украины.
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