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Уничтожено более 40 единиц артиллерии за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

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За среду было ликвидировано еще 490 оккупантов

Уничтожено более 40 единиц артиллерии за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

WM-Blood

UA-Футбол
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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 21.09.23.
За среду, 20 сентября, было ликвидировано еще 490 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 274470 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 132 единицы техники и вооружения. В частности, добавилась 41 единица артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

  • танков - 4638 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 8883 (+15) ед,
  • артиллерийских систем - 6137 (+41) ед,
  • РСЗО - 781 (+2) ед,
  • средства ПВО - 528 (+2) ед,
  • самолетов - 315 (0) ед,
  • вертолетов - 316 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4850 (+29) ед,
  • крылатые ракеты - 1479 (0) ед,
  • корабли / катера - 20 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8670 (+37) ед,
  • специальная техника - 911 (+5) ед.
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В статье: война с россией
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