Уничтожено более 40 единиц артиллерии за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 21.09.23.

За среду, 20 сентября, было ликвидировано еще 490 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 274470 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 132 единицы техники и вооружения. В частности, добавилась 41 единица артиллерийских систем.

Потери россиян в технике: