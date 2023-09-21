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Российские террористы нанесли массированный удар по Украине. Все известные последствия на утро

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Под удар попали девять областей

Российские террористы нанесли массированный удар по Украине. Все известные последствия на утро

мвс

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня утром, 21 сентября, российские террористы совершили массированный ракетный обстрел Украины, обо всех известных последствиях на утро

  • Киевская. обл. Уничтожено более 20 вражеских целей. Падение обломков в нескольких районах. Есть разрушения, возгорания. Уже 7 пострадавших.
  • Харьковская обл. Шесть прилетов по облцентру в Слободском р-не. Известно о 2 пострадавших.
  • Львовская обл. Россияне нанесли три ракетных удара по территории Дрогобыча Львовской области, сообщил председатель ОВА Козицкий. Зафиксировано два попадания в промышленный объект и еще одно в частный двухэтажный склад - спасатели тушат пожары. Информации о пострадавших не поступало
  • Ровненская обл. Аварийное обесточивание в облцентре. Есть прилеты вражеских ракет, - ОВА.
  • Черкасская обл. Есть попадание в объект социальной инфраструктуры в облцентре в результате сбивания ракеты рф. Более 20 человек могут быть под завалами отеля, - Табурец. Количество травмированных возросло до 7. Спасательная операция продлится до конца суток.
  • Херсонская обл. В результате ночных обстрелов Херсона два человека погибли, пятеро получили ранения.
  • Хмельницкая обл., Винницкая, Ивано-Франковская области. Работала ППО.
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В статье: война с россией
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Источник:
Труха

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