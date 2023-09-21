Российские террористы нанесли массированный удар по Украине. Все известные последствия на утро
Под удар попали девять областей
мвс
Сегодня утром, 21 сентября, российские террористы совершили массированный ракетный обстрел Украины, обо всех известных последствиях на утро
- Киевская. обл. Уничтожено более 20 вражеских целей. Падение обломков в нескольких районах. Есть разрушения, возгорания. Уже 7 пострадавших.
- Харьковская обл. Шесть прилетов по облцентру в Слободском р-не. Известно о 2 пострадавших.
- Львовская обл. Россияне нанесли три ракетных удара по территории Дрогобыча Львовской области, сообщил председатель ОВА Козицкий. Зафиксировано два попадания в промышленный объект и еще одно в частный двухэтажный склад - спасатели тушат пожары. Информации о пострадавших не поступало
- Ровненская обл. Аварийное обесточивание в облцентре. Есть прилеты вражеских ракет, - ОВА.
- Черкасская обл. Есть попадание в объект социальной инфраструктуры в облцентре в результате сбивания ракеты рф. Более 20 человек могут быть под завалами отеля, - Табурец. Количество травмированных возросло до 7. Спасательная операция продлится до конца суток.
- Херсонская обл. В результате ночных обстрелов Херсона два человека погибли, пятеро получили ранения.
- Хмельницкая обл., Винницкая, Ивано-Франковская области. Работала ППО.
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Источник:Труха
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