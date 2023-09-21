Ночью в Крыму раздавались взрывы. Российские паблики называют эту атаку на полуостров самой крупной за время войны
Оккупантам покоя не дают беспилотники
фото з відкритих джерел
В ночь на четверг, 21-го сентября 2023-го года, на временно оккупированном россиянами полуострове Крым была слышна серия взрывов. Как сообщают местные телеграммы-каналы, была атака беспилотников на местные объекты военного значения.
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В частности, взрывы были слышны в Новофедоровке, Саках, Евпатории, Джанкое и Балаклаве.
В минобороны РФ утверждают, что якобы сбили 19 беспилотников над полуостровом. Отдельные российские телеграмм-каналы, опираясь на данные от местных жителей, называют эту атаку беспилотников на Крым крупнейшей со времен полномасштабной войны Украины с Россией.
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