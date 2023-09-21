Российские террористы запустили 43 ракеты по Украине. В ПВО ВСУ сообщили о результатах их уничтожения
Ракеты запускали в несколько волн
фото - Микола Олещук, командувач Повітряних Сил Збройних Сил України
Ночью 21 сентября 2023 года около 3.40 российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. Всего зафиксировано пуски 43 крылатых ракет с 10 самолетов стратегической авиации Т-95мс из района западнее Энгельса.
Ракеты запускали в несколько волн. В воздушное пространство Украины они входили с разных направлений, постоянно меняя курс по маршруту. В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожено 36 крылатых ракет.
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К отражению удара применены зенитные ракетные войска, истребительная авиация, Воздушных Сил, подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины и другие средства.
Кроме того, около 6.00 утра противник нанес удар зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харькову. Работают соответствующие службы. О последствиях сообщит местная военная администрация.
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