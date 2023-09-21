СБУ и ВМС этой ночью нанесли масштабный удар по военному аэродрому Саки в оккупированном Крыму
Удары попали в цель и нанесли серьезные повреждения технике оккупантов
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По данным СБУ, на аэродроме было по меньшей мере 12 боевых самолетов (Су-24 и Су-30), а также ПЗРК "Панцирь". Там же находилась база подготовки операторов БПЛА Mojaher. Именно эти беспилотники используют россияне для координации собственных воздушных атак, а также как боевой ударный дрон.
Удары Службы безопасности и Военно-морских сил попали в цель и нанесли серьезные повреждения технике оккупантов. Для поражения врага использовали беспилотники, которые перегрузили российскую ПВО, а затем - запустили ракеты "Нептун".
Между тем российские пропагандистские Телеграмм-каналы подтверждают серьезные разрушения и потери - пишут о не менее 30 погибших военных.
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