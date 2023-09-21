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Официально. ВСУ подтвердили удар по российскому аэродрому в Крыму

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По данным СБУ, на аэродроме было по меньшей мере 12 боевых самолетов

Официально. ВСУ подтвердили удар по российскому аэродрому в Крыму

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В центре стратегических коммуникаций подтверждают, что в ночь на четверг, 21-го сентября Силы Обороны Украины нанесли комбинированный удар по военному аэродрому оккупантов вблизи города Саки временно оккупированного Крыма.

По данным СБУ, на аэродроме было по меньшей мере 12 боевых самолетов (Су-24 и Су-30), а также ПЗРК "Панцирь". Там же находилась база подготовки операторов БПЛА Mojaher. Именно эти беспилотники используют россияне для координации собственных воздушных атак, а также как боевой ударный дрон.

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В статье: война с россией
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