Официально. ВСУ подтвердили удар по российскому аэродрому в Крыму
По данным СБУ, на аэродроме было по меньшей мере 12 боевых самолетов
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В центре стратегических коммуникаций подтверждают, что в ночь на четверг, 21-го сентября Силы Обороны Украины нанесли комбинированный удар по военному аэродрому оккупантов вблизи города Саки временно оккупированного Крыма.
По данным СБУ, на аэродроме было по меньшей мере 12 боевых самолетов (Су-24 и Су-30), а также ПЗРК "Панцирь". Там же находилась база подготовки операторов БПЛА Mojaher. Именно эти беспилотники используют россияне для координации собственных воздушных атак, а также как боевой ударный дрон.
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