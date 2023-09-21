Последствия удара по командному пункту оккупантов в Крыму 20 сентября. ФОТО со спутиника

Спутник зафиксировал последствия удара по командному пункту ЧФ РФ у поселка Верхнесадовое в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Радио Свобода.

На свежих спутниковых снимках Planet Labs за 21 сентября видно, что в результате взрывов 20 сентября на этой территории было повреждено, по меньшей мере, одно здание, часть которого была уничтожена.

Согласно Карте военных объектов Радио Свобода, там размещен 744-й Центр связи Командования ЧФ РФ.

Напомним, что 20 сентября около военного аэродрома "Бельбек" в оккупированном Крыму раздались взрывы. Позже стало известно, что ВСУ нанесли успешный удар по командному пункту Черноморского флота РФ возле оккупированного Севастополя. Во время удара там находились командиры вражеского флота. Также поражены дорогостоящие военные системы.