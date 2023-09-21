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Последствия удара по командному пункту оккупантов в Крыму 20 сентября. ФОТО со спутиника

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Спутниковые снимки появились в сети

Последствия удара по командному пункту оккупантов в Крыму 20 сентября. ФОТО со спутиника

Радио Свобода

Новина українською

Спутник зафиксировал последствия удара по командному пункту ЧФ РФ у поселка Верхнесадовое в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Радио Свобода.

На свежих спутниковых снимках Planet Labs за 21 сентября видно, что в результате взрывов 20 сентября на этой территории было повреждено, по меньшей мере, одно здание, часть которого была уничтожена.

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Согласно Карте военных объектов Радио Свобода, там размещен 744-й Центр связи Командования ЧФ РФ.

Напомним, что 20 сентября около военного аэродрома "Бельбек" в оккупированном Крыму раздались взрывы. Позже стало известно, что ВСУ нанесли успешный удар по командному пункту Черноморского флота РФ возле оккупированного Севастополя. Во время удара там находились командиры вражеского флота. Также поражены дорогостоящие военные системы.

Последствия удара по командному пункту оккупантов в Крыму 20 сентября. ФОТО со спутиника - изображение 1Последствия удара по командному пункту оккупантов в Крыму 20 сентября. ФОТО со спутиника - изображение 2Последствия удара по командному пункту оккупантов в Крыму 20 сентября. ФОТО со спутиника - изображение 3Последствия удара по командному пункту оккупантов в Крыму 20 сентября. ФОТО со спутиника - изображение 4
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