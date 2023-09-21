В Карабахе ликвидирован замкомандующего "миротворческих" сил РФ
Менее чем через сутки Карабах капитулировал
фото из свободных источников
Во время обстрела "миротворцев" РФ в Нагорном Карабахе 20 сентября погиб заместитель командира российского контингента, капитан 1-го ранга Иван Ковган и еще несколько военных. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принес извинения президенту РФ Владимиру Путину за их гибель.
Об этом сообщают российские СМИ.
Сообщается, что Ковган официально был в должности заместителя командующего подводных сил Северного флота Иван Ковган. Его отправили в Нагорный Карабах два месяца назад.
О гибели нескольких участников миссии накануне сообщили российское и азербайджанское министерства обороны.
По данным Минобороны РФ, 20 сентября во время возвращения с наблюдательного поста российского контингента в районе населенного пункта Джанятаг автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия.
"В результате обстрела российские военнослужащие, находившиеся в автомобиле, погибли", - отметили в ведомстве.
21 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев поговорил по телефону с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным, и во время разговора извинился за гибель военных и принес свои соболезнования.
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