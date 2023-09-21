Названы призовые украинских легкоатлетов в сезоне Бриллиантовой лиги
Лидером остается Ярослава Магучих
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Завершился сезон Бриллиантовой лиги-2023 в американском городе Юджина. Всего с начала года было проведено 14 этапов.
11 разных легкоатлетов Украины 49 раз в течение сезона входили в топ-8 основных дисциплин на этапах Бриллиантовой лиги, включая финал.
Чаще всего в серии побеждала прыгунья в высоту Ярослава Магучих.
В общей сложности призовые Бриллиантовой лиги-2023 получили 11 различных легкоатлетов Украины. Всего они заработали за сезон 162.25 тысяч долларов.
Призывы украинцев:
1. Ярослава Магучих (прыжки в высоту) - 67 тысяч долларов
2. Ирина Геращенко (прыжки в высоту) - 33.5 тысячи
3. Марина Бех-Романчук (прыжки в длину, тройной прыжок) - 29 тысяч
4. Юлия Левченко (прыжки в высоту) - 10.25 тысячи
5. Андрей Проценко (прыжки в высоту) - 7.75 тысячи
6. Анна Рыжикова (400 метров с/б) - 6 тысяч
7. Виктория Ткачук (400 метров с/б) - 5.5 тысячи
8. Юлия Чумаченко (прыжки в высоту) - 1.25 тысячи
9. Артур Фельфнер (метание копья) - 1 тысяча
10. Роман Кокошко (толкание ядра) - 500 долларов
10. Екатерина Табашник (прыжки в высоту) - 500 долларов
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