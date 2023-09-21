Названы призовые украинских легкоатлетов в сезоне Бриллиантовой лиги

Завершился сезон Бриллиантовой лиги-2023 в американском городе Юджина. Всего с начала года было проведено 14 этапов.

11 разных легкоатлетов Украины 49 раз в течение сезона входили в топ-8 основных дисциплин на этапах Бриллиантовой лиги, включая финал.

Чаще всего в серии побеждала прыгунья в высоту Ярослава Магучих.

В общей сложности призовые Бриллиантовой лиги-2023 получили 11 различных легкоатлетов Украины. Всего они заработали за сезон 162.25 тысяч долларов.

Призывы украинцев:

1. Ярослава Магучих (прыжки в высоту) - 67 тысяч долларов

2. Ирина Геращенко (прыжки в высоту) - 33.5 тысячи

3. Марина Бех-Романчук (прыжки в длину, тройной прыжок) - 29 тысяч

4. Юлия Левченко (прыжки в высоту) - 10.25 тысячи

5. Андрей Проценко (прыжки в высоту) - 7.75 тысячи

6. Анна Рыжикова (400 метров с/б) - 6 тысяч

7. Виктория Ткачук (400 метров с/б) - 5.5 тысячи

8. Юлия Чумаченко (прыжки в высоту) - 1.25 тысячи

9. Артур Фельфнер (метание копья) - 1 тысяча

10. Роман Кокошко (толкание ядра) - 500 долларов

10. Екатерина Табашник (прыжки в высоту) - 500 долларов