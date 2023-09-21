  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Игнат: Истребители Mirage 2000 – не вариант для Украины, штурмовик A-10 не поможет в небе
В тренде

Игнат: Истребители Mirage 2000 – не вариант для Украины, штурмовик A-10 не поможет в небе

Общие новости
(1 голосов)

Мы должны сосредоточиться на одном, максимум - двух типах многоцелевого самолета

Игнат: Истребители Mirage 2000 – не вариант для Украины, штурмовик A-10 не поможет в небе

Новина українською

Украине нужны многоцелевые современные самолеты, а французские Mirage 2000 не являются таким вариантом.

Это отметил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Укринформ.

"Любая помощь для нас важна. Но не в варианте Mirage 2000", - отметил он.

Читайте такжеВ Воздушных силах сообщили, сколько истребителей нужно Украине

Игнат подчеркнул, что штурмовик А-10 ничем не может помочь Украине в воздухе.

"Ну A-10 штурмовик чем может помочь, если российская ПВО его просто уничтожит? Нам нужно завоевать преимущество в воздухе. Нам нужен многоцелевой самолет, современный", - подчеркнул спикер.

В то же время он пояснил, что необходимые самолеты, которые дадут преимущество в воздухе, помогут уменьшить активность вражеской авиации на южном и восточном направлениях, охранять воздушное пространство Украины, наносить высокоточные удары по наземным, водным и по воздушным целям.

По мнению Игнатия, Mirage 2000 не сможет обеспечить должное выполнение вышеупомянутых задач.

"Мы не можем брать все подряд из авиационного парка. Это не рационально. Это просто истощит наших людей. Мы должны сосредоточиться на одном, максимум - двух типах многоцелевого самолета. Mirage 2000 – устаревшая модель, и во Франции есть значительно лучшие самолеты, и в Европе", – резюмировал спикер Воздушных сил ВСУ.

По теме
yellow-arrow
Гент извинился и подкорректировал информацию о Заре
yellow-arrow
Зеленский в Конгрессе: Если мы не получим помощь, мы проиграем войну
yellow-arrow
Европейский старт Кривенцова. Текстовый онлайн матч Лиги конференций Заря - Гент
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрий Игнат война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде