Игнат: Истребители Mirage 2000 – не вариант для Украины, штурмовик A-10 не поможет в небе

Украине нужны многоцелевые современные самолеты, а французские Mirage 2000 не являются таким вариантом.

Это отметил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Укринформ.

"Любая помощь для нас важна. Но не в варианте Mirage 2000", - отметил он.

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Игнат подчеркнул, что штурмовик А-10 ничем не может помочь Украине в воздухе.

"Ну A-10 штурмовик чем может помочь, если российская ПВО его просто уничтожит? Нам нужно завоевать преимущество в воздухе. Нам нужен многоцелевой самолет, современный", - подчеркнул спикер.

В то же время он пояснил, что необходимые самолеты, которые дадут преимущество в воздухе, помогут уменьшить активность вражеской авиации на южном и восточном направлениях, охранять воздушное пространство Украины, наносить высокоточные удары по наземным, водным и по воздушным целям.

По мнению Игнатия, Mirage 2000 не сможет обеспечить должное выполнение вышеупомянутых задач.

"Мы не можем брать все подряд из авиационного парка. Это не рационально. Это просто истощит наших людей. Мы должны сосредоточиться на одном, максимум - двух типах многоцелевого самолета. Mirage 2000 – устаревшая модель, и во Франции есть значительно лучшие самолеты, и в Европе", – резюмировал спикер Воздушных сил ВСУ.