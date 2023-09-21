Зеленский в Конгрессе: Если мы не получим помощь, мы проиграем войну
Слова Зеленского передал лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер
Zelenskiy Official
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед сенаторами США, заявил, что Украина не сможет выиграть войну, если не будет получать помощи от союзников.
Об этом журналистам сказал лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер, сообщает Европейская правда.
Шумер отказался говорить о подробностях встречи Зеленского с членами Конгресса, а также отвечать на вопросы журналистов.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
"Было единственное предложение, которое подытожило (наш разговор. – Ред.), и я процитирую его дословно. Господин Зеленский сказал: "Если мы не получим помощи, то проигрываем войну", – отметил он.
В то же время глава Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил журналистам, что не изменил своей позиции и не будет поддерживать одобрение пакета помощи Украине на сумму 24 миллиарда долларов, требуя от Белого дома большей борьбы с нелегальной миграцией.
"Я более чем готов это (помощь Украине. – ред.) рассмотреть. Но я знаю: если президент Байден сосредоточится только на этом, то проигнорирует тот факт, что 10 тысяч человек только что пересекли границу", – цитирует Маккарти CNN.
Он добавил, что задал Зеленскому ряд вопросов, а разговор с ним был "хорошим" и "продуктивным".
Популярное сейчас
- Официально. ВСУ подтвердили удар по российскому аэродрому в Крыму
- Суркис готов оплатить лечение Милевскому, но тот отказывается. Алиев в видеобращении рассказал о ситуации
- Рассвет Зари в Бельгии. Как луганчане обогатились благодаря Жупиле Про-лиге
- Ожидаемый итог. Шахтер – Порту 1:3. Видео голов и обзор матча
- Жена Конопли рассказала про скандальный разрыв с защитником Динамо. ВИДЕО
- Изменился до неузнаваемости. Милевский показал, как поддерживал сборную в матче с Италией. ВИДЕО
Новости по теме
- 00:26 Украинские Байден сегодня объявит о новом пакете помощи Украине на 325 млн долларов
- 21:02 Украинские Зеленский представил реализацию "плана мирного урегулирования" на заседании Совбеза ООН
- 22:02 Украинские Ядерное разоружение РФ, формула мира, зерновой коридор. Главные заявления Зеленского на Генассамблее ООН