Зеленский в Конгрессе: Если мы не получим помощь, мы проиграем войну

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед сенаторами США, заявил, что Украина не сможет выиграть войну, если не будет получать помощи от союзников.

Об этом журналистам сказал лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер, сообщает Европейская правда.

Шумер отказался говорить о подробностях встречи Зеленского с членами Конгресса, а также отвечать на вопросы журналистов.

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"Было единственное предложение, которое подытожило (наш разговор. – Ред.), и я процитирую его дословно. Господин Зеленский сказал: "Если мы не получим помощи, то проигрываем войну", – отметил он.

В то же время глава Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил журналистам, что не изменил своей позиции и не будет поддерживать одобрение пакета помощи Украине на сумму 24 миллиарда долларов, требуя от Белого дома большей борьбы с нелегальной миграцией.

"Я более чем готов это (помощь Украине. – ред.) рассмотреть. Но я знаю: если президент Байден сосредоточится только на этом, то проигнорирует тот факт, что 10 тысяч человек только что пересекли границу", – цитирует Маккарти CNN.

Он добавил, что задал Зеленскому ряд вопросов, а разговор с ним был "хорошим" и "продуктивным".