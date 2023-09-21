  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский в Конгрессе: Если мы не получим помощь, мы проиграем войну
В тренде

Зеленский в Конгрессе: Если мы не получим помощь, мы проиграем войну

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Слова Зеленского передал лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер

Зеленский в Конгрессе: Если мы не получим помощь, мы проиграем войну

Zelenskiy Official

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед сенаторами США, заявил, что Украина не сможет выиграть войну, если не будет получать помощи от союзников.

Об этом журналистам сказал лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер, сообщает Европейская правда.

Шумер отказался говорить о подробностях встречи Зеленского с членами Конгресса, а также отвечать на вопросы журналистов.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Читайте такжеЗеленский представил реализацию "плана мирного урегулирования" на заседании Совбеза ООН

"Было единственное предложение, которое подытожило (наш разговор. – Ред.), и я процитирую его дословно. Господин Зеленский сказал: "Если мы не получим помощи, то проигрываем войну", – отметил он.

В то же время глава Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил журналистам, что не изменил своей позиции и не будет поддерживать одобрение пакета помощи Украине на сумму 24 миллиарда долларов, требуя от Белого дома большей борьбы с нелегальной миграцией.

"Я более чем готов это (помощь Украине. – ред.) рассмотреть. Но я знаю: если президент Байден сосредоточится только на этом, то проигнорирует тот факт, что 10 тысяч человек только что пересекли границу", – цитирует Маккарти CNN.

Он добавил, что задал Зеленскому ряд вопросов, а разговор с ним был "хорошим" и "продуктивным".

По теме
yellow-arrow
Гент извинился и подкорректировал информацию о Заре
yellow-arrow
Игнат: Истребители Mirage 2000 – не вариант для Украины, штурмовик A-10 не поможет в небе
yellow-arrow
Европейский старт Кривенцова. Текстовый онлайн матч Лиги конференций Заря - Гент
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Зеленский война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде